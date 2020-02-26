Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 80 тысяч

В 33 странах мира зафиксированы 80980 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Позвольте представить вам обновленную информацию по состоянию на сегодня. Мы насчитываем 80980 случаев заражения COVID-19 в 33 странах по всему миру", - сказал Клюге.

По его словам, вспышкой затронуты 13 европейских стран, а 96,5% случаев зарегистрированы в Китае.