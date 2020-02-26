В конкурсе на памятник, увековечивающий память жертв 1 марта, победил проект Альберта Варданяна

На открытый конкурс памятника, увековечивающего память жертв 1 марта 2008 года, было представлено 12 проектов. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата мэрии Еревана, после длительных обсуждений голосованием членов конкурсной комиссии победителем был признан проект скульптора Альберта Варданяна "Действие –противодействие”.

Перед участниками конкурса была поставлена задача, чтобы идеологическая композиция памятника ограничивалась только сочетанием контуров тел, исключая портретные сходства. Кроме того, он должен был быть в виде барельефа.

Памятник будет установлен на улице Григора Лусаворича, у 22 - 23-й опоры ограды сада от улицы Бейрута до улицы Закяна.

Барельеф представляет собой памятник с сочетанием бронзы и камня, где изобразительный язык и идея станут доступными благодаря скульптурным символам и решениям. Зритель оказывается в созданной искусством среде, которая несет в себе память о данной территории и возвращает зрителя к трагическим событиям марта 2008 года.

Заместитель мэра Еревана, председатель комиссии Тигран Вирабян выразил благодарность всем авторам работ. “Во время предыдущего конкурса комиссия не одобрила ни одну из представленных работ и решила объявить второй конкурс, чтобы дать возможность деятелям искусства представить новые работы. В ближайшее время в Ереване будет установлен важный и интересный памятник, который сам по себе будет говорить и рассказывать о событиях 1 марта”, - сказал вице-мэр.