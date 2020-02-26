Женщины-военнослужащие бригады специального назначения ВС представили министру свои навыки

Министр обороны Армении Давид Тоноян 26 февраля присутствовал на показе специально разработанных для женщин приемов рукопашного боя.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Первые женщины-военнослужащие, пополнившие десантно-штурмовую группу спецназа ВС Армении, представили руководителю оборонного ведомства практические навыки, приобретенные в ходе комплексных занятий: нападение с ножом, оборона и другие тактические специальные приемы.

Отметив, что они любят секретность и конфиденциальность выбранной профессии, девушки заверили, что физически и психологически готовы наравне с мужчинами преодолевать любые испытания и, при необходимости, на поле боя выполнять задачи особого назначения. Представительницы прекрасного пола бригады особого назначения поставили перед собой цель еще более закалиться, освоить новые навыки, достичь профессиональных высот и быть лучшими.