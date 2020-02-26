Суд отклонил ходатайство об отводе обвиняющего прокурора по делу Сержа Саркисяна
Судья суда общей юрисдикции Еревана Ваге Мисакян отклонил ходатайство об отводе обвиняющего прокурора по делу Сержа Саркисяна Арсена Мартиросяна.
Как сообщает Арменпресс, судебное заседание было отложено, поскольку у судьи было заседание по другому судебному делу.
На основе совокупности достаточных доказательств, полученных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому в Специальной следственной службе Армении, выяснилось, что посредством организации и при содействии третьего президента Армении Сержа Саркисяна, владельца ООО “Флеш” Барсега Бегларяна, бывшего заместителя министра сельского хозяйства Армении Самвела Галстяна и начальника управления растениеводства того же министерства Геворга Арутюняна, бывшим министром сельского хозяйства Армении Серго Карапетяном в период с 25 января по 7 февраля 2013 года из резервного фонда правительства Армении были растрачены средства субсидий для 15,391,765 литров дизтоплива, реализованных в ходе реализации программы государственного содействия на сумму 489,160,310 драмов.
Сержу Саркисяну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса Армении, Серго Карапетяну - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса Армении, Барсегу Бегларяну - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса Армении, Самвелу Галстяну и Геворгу Арутюнян - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса Армении.
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