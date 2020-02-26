Власти Греции подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом

Министерство здравоохранения Греции подтвердило в среду первый случай заражения новым коронавирусом в стране, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Заражение выявлено в Салониках у 38-летней женщины, которая приехала из Италии.

Согласно заявлению ведомства, женщина была помещена в больницу в Салониках, а все, кто контактировал с ней в последние дни, были добровольно изолированы.