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Власти Греции подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом

Власти Греции подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом

Министерство здравоохранения Греции подтвердило в среду первый случай заражения новым коронавирусом в стране, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Заражение выявлено в Салониках у 38-летней женщины, которая приехала из Италии.

Согласно заявлению ведомства, женщина была помещена в больницу в Салониках, а все, кто контактировал с ней в последние дни, были добровольно изолированы.

 

 


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