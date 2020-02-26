Власти Греции подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом
15:54, 26 Февраль, 2020
Министерство здравоохранения Греции подтвердило в среду первый случай заражения новым коронавирусом в стране, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Заражение выявлено в Салониках у 38-летней женщины, которая приехала из Италии.
Согласно заявлению ведомства, женщина была помещена в больницу в Салониках, а все, кто контактировал с ней в последние дни, были добровольно изолированы.
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