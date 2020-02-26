Назван самый популярный смартфон 2019 года

Iphone XR стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает MacRumors со ссылкой на данные исследовательской компании Omdia.

Согласно подсчетам, Apple в прошлом году продала 46,3 миллиона смартфонов этой версии.

Второе место занимает Iphone 11 c 37,3 миллиона проданных устройств.

На трех следующих строчках рейтинга располагаются смартфоны линейки Galaxy от Samsung – A10 (30,3 миллиона), А50 (24,2 миллиона), и А20 (19,2 миллиона).

В десятку также вошли Iphone 11 Pro Max, Iphone 11 Pro и Iphone 8, а также Redmi Note 7 и Samsung Galaxy J2 Core.