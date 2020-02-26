Единственное требование – чтобы в играх в Токио участвовал достойный спортсмен: Левон Джулфалакян

Бывший тренер сборной Армении по греко-римской борьбе Левон Джулфалакян коснулся проблемы путевки Токио в весовой категории 77 кг и задач, озвученных тренерским.

“Мы не намерены были проводить пресс-конференцию, однако когда в наш адрес звучит клевета, оскорбляется самолюбие людей, и предпринимаются несправедливые шаги, нельзя это игнорировать. “Наша цель - на Олимпийских играх представить спортсмена, который достоен и готов к борьбе, и действительно имеет пройденный путь”, - сказал на встрече с журналистами в пресс-центре Арменпресс Левон Джулфалакян.

Говоря о результатах, зафиксированных обоими спортсменами за последние 4 года на чемпионатах Европы и мира, он подчеркнул, что заявление Геворга Алексаняна о том, что Арсен Джулфалакян с 2015 года проигрывал не соответствует истине. Старший Джулфалакян перечислил те турниры, в которых участвовал Арсен, и какие результаты он показал, а также представил результаты Карапета Чаляна за последние годы.

“Когда я был тренером, нашей целью были не чемпионаты Армении, а подготовка медалистов мира, Европы и Олимпийских игр. Наше основное требование сейчас в том, чтобы в играх в Токио принял участие достойный спортсмен, и обоим (Карапету Чаляну и Арсену Джулфалакяну ) была предоставлена возможность участия в международном турнире. Единственное требование в том, чтобы справедливым и честным путем Арсену была предоставлена возможность участвовать в международном турнире, в противном случае это будет нечестным подходом”, - сказал Джулфалакян.

На днях тренерский штаб сборной Армении по греко-римской борьбе заявил, что в 32-х летних Олимпийских играх в Токио примут участие Артур Алексанян (97 кг) и Карапет Чалян (77 кг).