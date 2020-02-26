В Южной Корее приняли закон о борьбе с распространением коронавируса

Национальное собрание (парламент) Республики Корея приняло закон, согласно которому правительство сможет усилить меры по борьбе с новым коронавирусом в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Об этом в среду сообщает телеканал YTN.

Теперь в случае возникновения дефицита масок и дезинфицирующих средств правительство может ввести запрет на экспорт данных товаров, а также приостановить въезд иностранных граждан из стран с неспокойной эпидемиологической обстановкой на территорию Республики Корея,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кроме этого, закон заложил основу для ужесточения наказания лиц с симптомами заражения, отказывающихся от помещения в карантин. Также он предусматривает принудительное обследование граждан в случае их отказа от медицинского освидетельствования.

Согласно последним данным, в Республике Корея зарегистрировано 1146 случаев заражения коронавирусом при 12 летальных исходах. Большинство случаев зафиксированы в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто.