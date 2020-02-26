Гульнара Каримова готова отказаться от $686 млн в пользу Узбекистана в обмен на прекращение дела

Старшая дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара через соцсеть заявила о готовности отказаться от замороженных на счетах семьи в Швейцарии $686 млн в пользу государства, если узбекские власти закроют ее уголовное дело "без суда".

Обращение Каримовой к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву опубликовано винстаграме ее дочери Иман.

"Я также, ради сохранения семьи и здоровья, при правильных условиях, готова отказаться от любых претензий на денежные средства - единственно оставшиеся у нашей семьи и замороженные в Швейцарии с принятием "упрощенной процедуры закрытия дела", то есть без публичного суда, с передачей в пользу государства $686 млн", - говорится в заявлении Каримовой,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, в обращении Каримовой говорится, что изъятые активы на общую сумму $1,2 млрд, принадлежащие ей и ее детям, не были засчитаны в счет погашения нанесенного материального ущерба в рамках уголовных дел, возбужденных против нее ранее.

Судебные слушания по очередному уголовному делу в отношении Гульнары начались в Ташкенте 8 января, сообщила ранее пресс-служба Верховного суда республики. Суд проходит в закрытом режиме.

6 декабря со ссылкой на Генпрокуратуру Узбекистана сообщалось о завершении следствия по новому уголовному делу в отношении Каримовой, в рамках которого дочери экс-президента предъявлены обвинения в хищении госсредств, создании организованной преступной группировки и заключении сделок вопреки интересам страны. В рамках этого уголовного дела ущерб, нанесенный Узбекистану, составляет более $173,9 млн.