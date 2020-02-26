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В Вене эвакуировали школу из-за подозрения на коронавирус у учителя

В Вене эвакуировали школу из-за подозрения на коронавирус у учителя

В австрийской столице Вене в среду эвакуировали школу из-за подозрения на наличие коронавируса у учительницы, передает телеканал OE24.

Сообщается, что эвакуирована гимназия, расположенная в районе Йозефштадт. Известно, что учительница недавно побывала в Италии, и есть подозрение, что она могла заразиться коронавирусом,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник в Австрии подтвердились два первых случая заражения коронавирусом. Речь идет об итальянской паре, проживающей в Инсбруке (федеральная земля Тироль) и недавно побывавшей в отпуске на родине. Их жизни ничто не угрожает. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна предпринимает все меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.
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БелТА


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