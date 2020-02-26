Сменился директор Республиканского центра по профилактике СПИДа

Приказом министра здравоохранения Армении на основании ненадлежащего выполнения трудовых обязанностей прекращен трудовой договор директора ГНКО “Республиканский центр по профилактике СПИДа” Самвела Григоряна.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян.

“Другим приказом министра временно исполняющим обязанности центра назначен Артур Берберян. С ним заключен срочный трудовой договор до устранения в установленном законодательством порядке основы вакантной должности директора.

Временно исполняющий обязанности будет заниматься выполнением требований постановления правительства № 77-а от 30 января 2020 года”, - написала Никогосян.