Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

Сменился директор Республиканского центра по профилактике СПИДа

Сменился директор Республиканского центра по профилактике СПИДа

Приказом министра здравоохранения Армении на основании ненадлежащего выполнения трудовых обязанностей прекращен трудовой договор директора ГНКО “Республиканский центр по профилактике СПИДа” Самвела Григоряна.

 Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян.

“Другим приказом министра временно исполняющим обязанности центра назначен Артур Берберян. С ним заключен срочный трудовой договор до устранения в установленном законодательством порядке основы вакантной должности директора.

Временно исполняющий обязанности будет заниматься выполнением требований постановления правительства № 77-а от 30 января 2020 года”, - написала Никогосян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации