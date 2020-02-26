Акопу Аршакяну представлена программа “Солдат будущего”, внедренная в военной системе ОАЭ

Авторитетная выставка-конференция “UMEX / SimTEX 2020”, проведенная 22 - 23 февраля в Абу-Даби под эгидой шейха ОАЭ Мухаммада бин Зайеда Аль Нахайяна и наследного принца Абу-Даби, была посвящена оборонным технологиям, роботизированным и беспилотным системам, максимальному использованию их потенциала в ближайшие десятилетия. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.

Делегация во главе с министром высокотехнологичной промышленности Армении Акопом Аршакяном по приглашению государственного министра по вопросам обороны Объединенных Арабских Эмиратов 22 - 23 февраля в Абу-Даби приняла участие в выставке-конференции “UMEX / SimTEX 2020”. Акоп Аршакян провел ряд встреч с высокопоставленными должностными лицами, обсудив перспективы взаимодействия двух стран в этой сфере.

Акоп Аршакян вице-премьеру Эмиратов, министру по президентским вопросам Шейх Мансур бин Зайед Аль Нахьяни представил созданные в Армении навигационные системы на основе искусственного интеллекта.

В ходе встречи с заместителем руководителя группы инвестиционной компании Мубадала ОАЭ Хоммидом Аль Шимари армянская сторона обсудила возможности активизации сотрудничества по основным направлениям венчурных инвестиций в сферу высоких технологий, развития предпринимательства, реализации образовательных программ и развития экосистемы.

В ходе встречи с государственным министром обороны Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом Ахмедом аль-Боварди министру Аршакяну была представлена программа “Солдат будущего”, внедренная в военную систему ОАЭ. Мохаммед Ахмед аль-Боварди отметил важность сотрудничества Эмиратов с Арменией и указал на необходимость углубления и развития отношений, особенно в военно-промышленной и оборонной сферах.

Министр Акоп Аршакян, в свою очередь, отметил активную деятельность министерства в направлении развития сферы военной промышленности, представил многолетний научный потенциал и опыт, возможности, стабильное и прогрессивное развитие военной промышленности Армении.

Министр Аршакян пригласил министра обороны ОАЭ Боварди в Армению для участия в 3֊-й Международной выставке вооружения и оборонных технологий, которая состоится 26 - 28 марта.