Законопроект о выявлении реальных собственников ГЭС, ТЭС одобрен комиссией
Постоянная комиссия НС по экономическим вопросам во втором чтении вынесла положительное заключение по представленному депутатами фракции “Мой шаг” законопроекту, которым предлагается сделать прозрачной информацию о реальных акционерах производителях в сфере энергетики, раскрывая, по сути, реальных собственников.
Как передает Арменпресс, законопроект О внесении изменений и дополнений в Закон “Об энергетике”, предложенный депутатами Артаком Манукяном и Бабкеном Туняном, представил на заседании комиссии Артак Манукян.
Манукян подчеркнул, что предложение находится в рамках той же логики, по которой НС уже приняло законопроект о раскрытии реальных собственников компаний, использующих недра. Депутат отметил, что акцент делается на прозрачности и подотчетности общественных ресурсов.
В случае принятия предлагаемого проекта информация о лицах, имеющих более 10% акций в компаниях, осуществляющих производство электроэнергии, станет прозрачной, будет выписка, содержащая сведения о реальных владельцах. В ходе обсуждения в первом, втором чтениях по предложению правительства в проект были внесены технические изменения.
Замминистра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян отметил, что министерство в содержательном плане выступает за инициативу, однако выразил позицию, что на данном этапе нецелесообразно принимать этот проект, учитывая мнение коллег Министерства юстиции. “За это время мы провели обсуждения. В содержательном плане у нас нет каких-либо замечаний, были технические замечания, которые были полностью приняты”, - сказал Варданян.
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