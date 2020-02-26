В воинских частях запрещены посещения родителей военнослужащих: МО Армении распространило заявление

В связи с распространением нового коронавируса в регионе, в частности, в Исламской Республике Иран, с 25 февраля во всех воинских частях ВС Армении запрещены посещения родителей и родственников военнослужащих, все виды отпусков и отпусков военнослужащих обязательной срочной службы, в том числе и предоставление реабилитационных (лечебных) отпусков (за исключением военнослужащих, проходящих военную службу по программе “Это я”). Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Армении.

“Целью превентивных мероприятий в Вооруженных силах Армении является предотвращение проникновения коронавирусной болезни в воинские части, по возможности уберечь военнослужащих от заражения и в случае необходимости правильно организовать противоэпидемические действия.

Призываем родственников всех военнослужащих воздерживаться от визитов в воинские части, с сознанием отнестись к предпринимаемым мерам, поскольку они исходят из интересов самих военнослужащих”, - говорится в заявлении.