Из-за коррупционной деятельности чиновников Армения несла убытки в миллиарды долларов: Пашинян

В Армении с мая 2018 года объявлена непримиримая борьба с коррупцией, что удостоилось не только одобрения армянской общественности, но и внимания международного сообщества. Как передает Арменпресс, об этом в ходе совещания в правительстве сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Однако за это время я уже несколько раз заявлял, что, несмотря на беспрецедентные объемы борьбы с коррупцией, я не удовлетворен результатами. Уверен, что результатами не удовлетворено и общество. При этом считаю нужным подчеркнуть, что в данном случае я имею в виду не только и не столько вынесение приговоров по коррупционным делам, сколько возвращение украденных от государства и народа средств в государственную казну Армении. Но позвольте в этом плане также обосновать беспрецедентность масштабов борьбы с коррупцией. Примечательна опубликованная Специальной следственной службой статистика. В соответствии с ней, в течение 2019 года восстановленная сумма по уголовным делам составила 4 млрд 331 млн драмов, что в 7 раз превышает сумму по делам, расследованным службой за весь предыдущий период ее деятельности”, - подчеркнул премьер-министр Армении.

Он добавил, что такая же или примерно такая же ситуация и в других правоохранительных органах.

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