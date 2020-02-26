Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

В Индонезии около 10 тысяч человек покинули дома из-за наводнения

В Индонезии около 10 тысяч человек покинули дома из-за наводнения

Наводнение, оползни и бури вынудили примерно 10 тысяч человек покинуть дома в округе Караванг индонезийской провинции Западная Ява, сообщает агентство Синьхуа.

Ранее со ссылкой на агентство Антара сообщалось, что проливные дожди привели к затоплению части индонезийской столицы Джакарты, включая район, где располагается президентский дворец. Ливни начались в понедельник.

По словам представителя Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Агуса Вибово, стихия разрушила три школы и мечеть. Вода залила более 800 гектаров рисовых полей. Он отметил, что власти начали эвакуацию, а от наводнений пострадало почти 47,7 тысячи жителей округа. В среду была объявлена 14-дневная чрезвычайная ситуация, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты установили палатки и посты по материально-техническому обеспечению для пострадавших от наводнения людей, также на места отправили продукты и одеяла.

Агентство Франс Пресс добавило со ссылкой на Агуса Вибово, что в результате наводнения погибло пять человек и трое пропали без вести.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации