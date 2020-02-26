Во Франции выявили три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены на территории Франции за ночь, один из заболевших скончался, заявил в среду глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

Таким образом, общее число выявленных и подтвержденных случаев заболевания во Франции достигло 17 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам Саломона, один из заболевших находится в тяжелом состоянии в больнице Амьена, второй, прибывший из Италии мужчина, - в лечебном заведении в Страсбурге. Третий - госпитализированный в Париже накануне француз в возрасте 60 лет - пребывал в крайне тяжелом состоянии и умер в ночь на среду.