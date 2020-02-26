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Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 139

Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 139

Число заразившихся коронавирусом вИране превысило 100 человек, достигнув 139, из них со смертельным исходом - 19, сообщил представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур.

"Со вчерашнего дня к полудню сегодняшнего подтверждены 44 новых случая заражения коронавирусом, с учетом этих 44 случаев число заражений достигает к сегодняшнему дню 139", - сказал он в эфире иранского телевидения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он также сообщил о четырех новых жертвах со вчерашнего дня. Таким образом, общее число жертв достигло 19. Увеличение на 44 случая заражения стало самым крупным с 19 февраля.

 

 


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БелТА


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