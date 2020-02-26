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Замминистра иностранных дел представил последние данные о процессе ратификации Соглашения Армения-ЕС

Замминистра иностранных дел представил последние данные о процессе ратификации Соглашения Армения-ЕС

Пять стран ЕС еще не ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, однако заместитель министра иностранных дел Авет Адонц надеется, что ратификация соглашения этими странами состоится в ближайшем будущем.

Как передает Арменпресс, об этом Адонц сказал 26 февраля в ходе парламентских слушаний, посвященных процессу ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, организованных постоянной комиссией НС Армении по вопросам европейской интеграции.

“На данный момент необходимые внутригосударственные процедуры для ратификации соглашения Армения-ЕС завершили 22 страны, а пять стран - Испания, Австрия, Португалия, Греция и Италия - очень близки к завершению процесса ратификации. Ратификацию Австрии ждем в ближайшие дни. Испания просила отсрочки, потому что там постоянно были избирательные процессы, однако сейчас они интенсивно впряглись в процесс ратификации”, - сказал Адонц.


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