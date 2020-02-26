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Роухани посоветовал США подумать о погибших от гриппа в своей стране

Роухани посоветовал США подумать о погибших от гриппа в своей стране

Президент Ирана Хасан Роухани после заявлений Вашингтона о сокрытии Тегераном данных о коронавирусепосоветовал США думать о "тысячах погибших" от гриппа в своей стране.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран мог скрывать крайне важную информацию по вспышке коронавируса в стране. По его словам, Иран стоит на втором месте после Китая по показателю смертности в результате нового вируса,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Коронавирус не должен стать оружием наших врагов с целью остановить работу и производство в (нашей) стране. Американцам стоит думать о тысячах погибших от гриппа в своей собственной стране", - сказал Роухани на заседании правительства, следует из заявления, опубликованного на его официальном сайте.

Накануне президент Ирана сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране в данный момент обнадеживает, поскольку наблюдаются позитивные тенденции к его сдерживанию.

 

 


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БелТА


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