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Зограб Мнацаканян встретился с руководителем судебной системы Ирана

Зограб Мнацаканян встретился с руководителем судебной системы Ирана

Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян 25 февраля в рамках 43-й сессии Совета ООН по правам человека встретился с заместителем руководителя судебной системы Исламской Республики Иран по международным вопросам, секретарем Верховного Совета по правам человека Ирана Али Багери. Об этом Арменпресс сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Собеседники с удовлетворением подчеркнули высокий уровень отношений между Арменией и Ираном, основанных на вековой дружбе и взаимном уважении, и динамику диалога в различных плоскостях.

В контексте повестки и работ 43-й сессии Совета ООН по правам человека стороны подчеркнули важность защиты прав человека, в том числе и прав национальных меньшинств.

Министр Мнацаканян выразил свою поддержку собеседнику и дружественному народу Ирана в борьбе с распространением коронавируса в Иране.


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