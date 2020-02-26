Комиссия НС одобрила законопроект о компенсации платы за обучение студентов подоходным налогом

Постоянная комиссия НС по экономическим вопросам во втором чтении вынесла положительное заключение по проекту возврата подоходного налога лицам, обучающимся по ряду специальностей в магистратуре, аспирантуре и ординатуре и одновременно работающим.

Как передает Арменпресс, на заседании комиссии проект, предложенный руководителем фракции “Мой шаг” Лилит Макунц и депутатом Сисаком Габриеляном представил Сисак Габриелян.

Проект предусматривает, что студентам, которые работают параллельно с учебой по специальностям, установленным правительством, после окончания учебного года государство компенсирует плату за обучение в виде возврата подоходного налога, если подоходный налог будет удовлетворен в размере платы за обучение - не будет более чем плата за обучение.

В ходе обсуждения в первом и втором чтении в проект внесено 3 изменения. По проекту предлагалось, что предусмотренным настоящим законом правом на компенсацию не могут пользоваться плательщики подоходного налога нерезиденты. Однако отличить нерезидента и резидента будет трудно. Формулировку изменили, установив, что могут пользоваться только граждане Армении. “Это предложение правительства, оно для нас приемлемо”, - сказал Габриелян.

В проекте, представленном на обсуждение в первом чтении, было отмечено, что физическое лицо может воспользоваться предлагаемой возможностью только один раз. Габриелян отметил, что непонятна формулировка – “один раз”. Формулировка была оформлена следующим образом: студент, являющийся наемным работником, может воспользоваться ею только для получения одной специальности.

В принятом в первом чтении проекте отмечалось, что закон вступает в силу на десятый день после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие после 1 сентября 2020 года. Габриелян отметил, что была проблема определенности, и они сформулировали следующим образом: подлежащая возврату сумма подоходного налога рассчитывается с 1 сентября 2020 года.

Поступили предложения от фракции “Процветающая Армения”. А именно - распространить льготы и на студентов бакалавриата, однако для авторов предложение на данный момент не было приемлемым, хотя на этапе первоначальной разработки проекта именно так и планировалось. “Мы считаем, что на начальном этапе лучше делать это последовательно. Посмотрим, как будет действовать закон в этих рамках, в дальнейшем, если будет удачно, можно будет обсудить возможность сделать его доступным и для студентов бакалавриата, только последнего выпускного курса”, - сказал Габриелян.

Замминистра финансов Арман Погосян напомнил, что правительство представило два предложения для проекта. “Хотя мы не согласны и оспариваем цель и практические возможности ее достижения, тем не менее, закон, вероятно, будет принят, и его следует применять. И в плане применения мы видим две проблемы, по которым представили свои предложения”, - сказал он и заметил, что авторы уже сделали уточнения.

Проект получил положительное заключение.