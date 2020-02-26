Зограб Мнацаканян представил Марие Пейчинович Бурич повестку демократических реформ

В рамках 43-го заседания Совета по правам человека ООН в Женеве министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян 25 февраля встретился с генеральным секретарем СЕ Марией Пейчинович Бурич. Об этом Арменпресс сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества Армении и Совета Европы. Обе стороны выразили удовлетворение положительной динамикой эффективного диалога и сотрудничества между Арменией и Советом Европы, установившегося на разных уровнях.

Состоялся обмен мнениями вокруг усилий по совместному противостоянию вызовам укрепления демократии в Европе и повышению эффективности деятельности СЕ.

Коснувшись достижений и упущений в сфере защиты прав человека, министр Мнацаканян подчеркнул всеобщий характер прав человека и защиту и поощрение прав человека на всей территории Европейского континента, включая и зоны конфликтов.

Зограб Мнацаканян представил Марие Пейчинович Бурич также и повестку демократических реформ, инициированных правительством Армении.