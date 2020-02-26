Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

На территории древнего поселения Двин будет построен музей

На территории древнего поселения Двин будет построен музей

Государственный комитет по туризму Министерства экономики Армении планирует в 2020 году в исторической местности Двин Араратской области Армении построить музей.

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами сказал губернатор Араратской области Армении Гарик Саркисян.

“Музей будет находиться именно на территории древнего поселения Двин, поскольку там много артефактов, экспонатов, представляющих историко-культурную ценность. Они находятся под открытым небом, и вероятность их повреждения весьма велика. Строительство музея было запланировано давно, и в этом году оно будет реализовано”, - отметил Саркисян.

По его словам, на данный момент ведутся работы по строительству автостоянки и лестницы в монастырском комплексе Хор Вирап. Предполагается также и ремонт участка дороги, ведущей в Хор Вирап, протяженностью в 1 км.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации