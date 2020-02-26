Соглашение Армения-ЕС всеми странами ЕС будет ратифицировано в течение считанных месяцев: Егоян

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по вопросам европейской интеграции Арман Егоян ожидает ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским Союзом со стороны всех стран ЕС в течение считанных месяцев.

Как передает Арменпресс, об этом Егоян сказал 26 февраля в ходе парламентских слушаний, посвященных процессу ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, организованных постоянной комиссией НС Армении по вопросам европейской интеграции.

“Наши отношения сегодня основываются на Соглашении Армения-ЕС, но частично, поскольку оно еще полностью не вступило в силу. На данный момент его ратифицировали 23 государства-члены ЕС, после ратификации остальных пяти государств, которое я ожидаю в течение считанных месяцев, соглашение вступит в силу и заменит предыдущее соглашение”, - сказал Егоян.

О завершении внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации соглашения, Генеральный секретариат Европейского совета и Совета ЕС проинформировали 20 стран-членов ЕС: Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Польша, Люксембург, Дания, Мальта, Румыния, Соединенное Королевство, Финляндия, Венгрия, Словакия, Чехия, Кипр, Германия, Ирландия, Хорватия, Швеция, Словения, Бельгия, Франция и Нидерланды.