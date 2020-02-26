Бако Саакян высоко оценил профессиональную подготовку Джалала Арутюняна

26 февраля президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Министерство обороны Республики Арцах. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Президент представил высшему командному составу Армии обороны новоназначенного министра обороны, командующего Армией обороны генерал-майора Джалала Арутюняна.

Президент высоко оценил профессиональную подготовку генерал-майора Джалала Арутюняна, отметив, что он имеет большой опыт управления войсками и пожелал ему успехов в службе.

Бако Саакян выразил признательность бывшему министру обороны, командующему Армией обороны Карену Абрамяну за службу, отметил его вклад в дело строительства армии и пожелал ему успехов.

На мероприятии присутствовали начальник Генерального штаба ВС Армении Артак Давтян и другие должностные лица.