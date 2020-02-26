Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

Бако Саакян высоко оценил профессиональную подготовку Джалала Арутюняна

Бако Саакян высоко оценил профессиональную подготовку Джалала Арутюняна

26 февраля президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Министерство обороны Республики Арцах. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Президент представил высшему командному составу Армии обороны новоназначенного министра обороны, командующего Армией обороны генерал-майора Джалала Арутюняна.

Президент высоко оценил профессиональную подготовку генерал-майора Джалала Арутюняна, отметив, что он имеет большой опыт управления войсками и пожелал ему успехов в службе.

Бако Саакян выразил признательность бывшему министру обороны, командующему Армией обороны Карену Абрамяну за службу, отметил его вклад в дело строительства армии и пожелал ему успехов.

На мероприятии присутствовали начальник Генерального штаба ВС Армении Артак Давтян и другие должностные лица.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации