В Тегеран отправлен специалист для контроля над пассажирами, прилетающими в Ереван

В связи с распространением коронавируса в Иране, в Тегеран вылетел специалист для проведения во время посадки на самолет надлежащих мероприятий и для контроля над пассажирами, прилетающими в Ереван. Как передает Арменпресс, об этом сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Согласно вступившему вчера в силу решению правительства, ограничивающего пересечение границы Иран-Армения, все грузовые автомобили, прибывающие с Мегринского контрольно-пропускного пункта, передвигаются на территории Армении в сопровождении наших специалистов и полиции. В отношении водителей - граждан Ирана устанавливается контроль на всей территории Армении, в том числе и на таможенных складах КГД, вплоть до их возвращения. В отношении водителей-граждан Армении устанавливается контроль по месту их проживания.

По моему поручению, для надлежащего осуществления контроля над пассажирами, возвращающимися из Ирана воздушным путем, специалист Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении уже выехал в Тегеран. При посадке он на месте будет проверять самочувствие пассажиров, напоминать им об использовании защитных средств, информировать о надлежащих контрольных мероприятиях, которые должны быть проведены в Ереване. В случае отсутствия жалоб в отношении пассажиров будет установлен домашний контроль, пассажиры с недомоганием будут протестированы и при необходимости, будут подвергнуты госпитализации.

В аэропорту, согласно моему поручению, работу координирует мой заместитель Шаварш Григорян”, - сообщил министр Торосян.