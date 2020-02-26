Ратификация Соглашения Армения-ЕС является одним из приоритетов правительства: вице-премьер

Ратификация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом является одним из приоритетов правительства Армении.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе парламентских слушаний, организованных постоянной комиссией НС Армении по вопросам европейской интеграции, сказал вице-премьер Армении, председатель межведомственной комиссии по координации мероприятий, обеспечивающих реализацию соглашения Армения-ЕС Мгер Григорян.

“Заключенное между Арменией и Европейским союзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве играет ключевую роль в развитии отношений между Арменией и Европейским Союзом. Это - для нас повестка реформ, и ее применение является одним из приоритетов правительства”, - сказал Григорян.

Вице-премьер отметил, что соглашение придало новый импульс отношениям Республика Армения-Европейский союз, а также послужило основой для формирования дальнейших реформ.

О завершении внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации соглашения, Генеральный секретариат Европейского совета и Совета ЕС проинформировали 20 стран-членов ЕС: Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Польша, Люксембург, Дания, Мальта, Румыния, Соединенное Королевство, Финляндия, Венгрия, Словакия, Чехия, Кипр, Германия, Ирландия, Хорватия, Швеция и Словения.

Бельгия и Франция также завершили необходимые внутригосударственные процедуры для ратификации соглашения, однако пока не сообщили об этом в Генеральнй секретариат ЕС.

Нидерланды на уровне парламента также ратифицировали соглашение, однако для окончательной ратификации документ должен быть подписан королем.