Комиссия одобрила проект предоставления налоговой льготы деятельности в космической сфере
Постоянная комиссия НС Армении по экономическим вопросам во втором чтении одобрила представленный правительством проект закона, которым предлагается высокотехнологичным компаниям предоставить налоговые льготы для осуществления деятельности в космической сфере.
Как передает Арменпресс, пакет проектов Закона “О космической деятельности” и смежных Законов представил министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.
Аршакян представил “Проект о предоставлении высокотехнологичным компаниям налоговых льгот для осуществления деятельности в космической сфере и превращении деятельности в сферу, подлежащую лицензированию”.
В ходе обсуждений в первом и втором чтениях в проект были внесены некоторые технические коррективы.
Проектом Закона о космической деятельности регулируются отношения, связанные с организацией и осуществлением космической деятельности в Армении.
Проект голосованием был удостоен положительного заключения комиссии.
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