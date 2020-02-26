Комиссия одобрила проект предоставления налоговой льготы деятельности в космической сфере

Постоянная комиссия НС Армении по экономическим вопросам во втором чтении одобрила представленный правительством проект закона, которым предлагается высокотехнологичным компаниям предоставить налоговые льготы для осуществления деятельности в космической сфере.

Как передает Арменпресс, пакет проектов Закона “О космической деятельности” и смежных Законов представил министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

Аршакян представил “Проект о предоставлении высокотехнологичным компаниям налоговых льгот для осуществления деятельности в космической сфере и превращении деятельности в сферу, подлежащую лицензированию”.

В ходе обсуждений в первом и втором чтениях в проект были внесены некоторые технические коррективы.

Проектом Закона о космической деятельности регулируются отношения, связанные с организацией и осуществлением космической деятельности в Армении.

Проект голосованием был удостоен положительного заключения комиссии.