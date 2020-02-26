В прошлом году в Араратской области было реализовано 58 субвенциальных программ

В Араратской области Армении в 2019 году было реализовано 58 субвенциальных и 23 срочных программ.

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами сказал губернатор Араратской области Армении Гарик Саркисян.

“2019 год был удачным для Араратской области в плане реализации субвенциальных программ, успехов в сферах дорожного строительства и сельского хозяйства. К сожалению, одао из программ - строительство Дома культуры Айнтапа осталась незавершенной. Часть из 58 субвенциальных программ все еще находится в процессе из-за погодных условий. Выполненные работы по асфальтированию были оценены неудовлетворительно, однако мы пошли навстречу строителям и позволили до августа 2020 года исправить свои недостатки. Премьер-министр на заседаниях правительства и по разным поводам заявлял, что некачественную работу нельзя принимать, и мы работаем именно по этой логике”, - отметил Саркисян.

Сумма субвенциальных программ Араратской области в общей сложности составляет 1,5 млрд драмов.

По словам Гарика Саркисяна, в 2019 году в области было реализовано и 23 срочных проекта стоимостью около 400 млн драмов.

В области также были проведены системы отопления двух школ и отремонтирована крыша детского сада”, - добавил губернатор Араратской области.