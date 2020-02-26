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СМИ: петиция с требованием отставки президента Южной Кореи собрала более 400 тыс. подписей

СМИ: петиция с требованием отставки президента Южной Кореи собрала более 400 тыс. подписей

Более 400 тыс. южнокорейцев подписали петицию с требованием импичмента президента страны Мун Чжэ Ина за неспособность справиться со вспышкой заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Как сообщил в среду телеканал KBS, в случае если петиция, размещенная на сайте администрации лидера страны, набирает более 200 тыс. подписей, власти обязаны на нее отреагировать. В данном случае это должно произойти не позднее 4 марта.

Составители документа раскритиковали правительство за то, что оно не закрыло границу с Китаем после того, как вспышка заболевания в соседней стране приобрела опасные масштабы. Авторы петиции обвинили Мун Чжэ Ина в следовании интересам КНР, а не собственной страны. "Мун Чжэ Ин ведет себя, словно он не президент Южной Кореи, а председатель Китая", - отмечается в тексте,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Несмотря на дефицит медицинских масок в Корее, Мун Чжэ Ин отправил 3 млн масок в Китай и не предпринял никаких мер для того, чтобы остановить рост цен на них", - отмечают авторы документа.

Согласно последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 1146 случаев заражения коронавирусом, 12 человек умерли. Большинство случаев зафиксированы в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто.

 


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