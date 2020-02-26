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В городе Гавар мужчина вышел из дома и не вернулся: ведутся поисковые работы

В городе Гавар мужчина вышел из дома и не вернулся: ведутся поисковые работы

26 февраля в 00:59 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что 32-х летний житель квартала Ацарат города Гавар Гегаркуникской области Баграт М. в 21:00. вышел из дома и не вернулся.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, в последний раз гражданин говорил по телефону в 21:30. Он сообщил, что находится на территории, прилегающей к общине Цахкашен, под названием “Спитак Кар”.

По указанному адресу выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

С 01:36  спасатели совместно с сотрудниками полиции и с односельчанами провели поисковые работы, однако из-за сложного рельефа местности и темноты в 02:17 работы временно были приостановлены.

26 февраля в 10:56 поисковые работы возобновились.


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