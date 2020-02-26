Британские компании подешевели за два дня на $126 млрд на фоне ситуации с коронавирусом

Совокупная стоимость британских компаний, бумагами которых торгуют на Лондонской фондовой бирже, уменьшилась за последние два дня почти на 100 млрд фунтов (более $126 млрд) на фоне распространения в мире нового коронавируса и вызванных им угроз глобальной экономике. По итогам торгов во вторник индекс FTSE-100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, снизился на 1,94%, до 7017 пунктов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Лидерами падения оказались компании, связанные с туризмом, которые сильно пострадали от ограничений на въезд в ряд стран, рекомендаций воздержаться от поездок в регионы, где выявлены случаи заражения, и от прекращения воздушного сообщения. Также сильно подешевели акции компаний, производящих товары класса люкс, продажи которых на важном для них рынке Китая резко сократились.