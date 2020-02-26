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Зограб Мнацаканян представил Джозефу Борелю принципиальные подходы Армении в карабахском вопросе

Зограб Мнацаканян представил Джозефу Борелю принципиальные подходы Армении в карабахском вопросе

Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян 25 февраля провел телефонный разговор с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, заместителем председателя Европейской комиссии Джозефом Борелем. Об этом Арменпресс сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Собеседники обменялись мнениями вокруг многогранной повестки дня партнерства Армения-ЕС, было подчеркнуто значение Восточного партнерства как важной платформы, направленной на реализацию общих ценностей Армении и ЕС и закрепленных целей. Собеседники подчеркнули важность Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

В ходе телефонного разговора был обсужден график двусторонних и многосторонних мероприятий Армения-ЕС.

По просьбе высокого представителя ЕС министр Мнацаканян представил принципиальную позицию и подходы Армении в карабахском вопросе, а также коснулся последних встреч в рамках процесса мирного урегулирования.


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