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Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма

Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма

Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. Об этом говорится в уведомлении, которое президент направил в конгресс.

По мнению Трампа, "действия и политика лиц, подрывающие демократические процессы и институты на Украине; угрожающие ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; способствующие незаконному присвоению ее активов, а также действия и политика правительства РФ, включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Санкции против России по ситуации на Украине были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году. они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.


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