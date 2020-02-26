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В Бразилии выявлен первый случай коронавируса

В Бразилии выявлен первый случай коронавируса

Министерство здравоохранения Бразилии сообщило во вторник о первом случае положительного результата предварительного теста на коронавирус. Образцы биоматериала направлены для подтверждения в профильный институт.

Как уточняется на странице ведомства в Twitter, 61-летний мужчина, недавно вернувшийся из итальянской Ломбардии, с легкими симптомами, характерными для нового коронавируса (2019-nCoV), поступил в клинику "Альберт Эйнштейн" в Сан-Паулу 25 февраля,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Власти выясняют с кем пациент контактировал из соседей, медработников и попутчиков. Всего в штате Сан-Паулу под подозрением на коронавирус находятся четыре человека.

 

 


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