“Casa Nostra”: новая мечта “Еремян Проджектс” имеет итальянский вкус и запах

“Работа начинается с мечты”, - эти слова уже известны всем нам как ориентир и девиз деятельности ведущей компании ресторанной сферы “Еремян Проджектс”.

О новых мечтах организации и новых работах мы беседовали с генеральным директором “Еремян Проджектс” Давидом Еремяном.

- Любите ли Вы предпринимать экспериментальные шаги? Можете ли Вы назвать 5 самых экстремальных, на ваш взгляд, проектов и чем они уникальны?Я вряд ли смогу выделить именно 5 экспериментов, поскольку начиная с 2006 года каждый наш шаг, как маленький, так и большой, был испытанием. Обеспечение соотношения “цена-качество”, доступность ресторанов, выявление и обработка рецептов традиционных армянских блюд, развитие и представление армянской кухни, совершенствование ресторанного обслуживания, применение новейших технологий обслуживающим персоналом, новые подходы и форматы ресторанной музыки, открытие новых, неповторимых концептуальных ресторанов и так далее - это традиция и вклад нашей компании в развитие ресторанной сферы Армении. Он ощутим и очевиден. Смотрите: придание важности профессиональному образованию - открытие Академии кулинарного искусства и гостеприимства, повышение авторитета профессии шеф-повара, представление высокой кухни, молекулярной кухни, концепция “из села на стол”, затем и принятие подхода “из семени на стол”. Все эти шаги были смелыми, а наша мечта - чтобы каждый наш новый шаг приводил бы к изменениям как в нашей сфере, так и в городе и в стране.

- В конце 2019 года Вы заявили, что у Вас будут новые смелые программы, которые должны жизнь нашего города сделать интереснее.

- В этом году у нас есть множество новых программ. Но на данный момент, поскольку мы говорили об экспериментах, представлю наш новый смелый шаг, мы открываем итальянский ресторан.

- Почему именно итальянский? Ваши рестораны славятся национальной кухней, или новизной - стейк хаус, высокая кухня, а сейчас – итальянская? Как возникла эта идея?

- Это была наша новая мечта с итальянским вкусом и запахом (улыбается). Вы заметили, как наше население любит блюда итальянской кухни, насколько они нравятся нам и приемлемы для нас. Моя семья, мои дети тоже любители итальянской кухни. И я когда бываю за границей, в любой стране обязательно посещаю самый известный итальянский ресторан. Действительно, итальянская кухня, наверное, самая популярная во всем мире. Пицца, салат Цезарь, лазания, паста, ризотто, равиоли - эти блюда знают и любят во всех уголках мира. Однако итальянская кухня имеет гораздо большую глубину, философию, если хотите.

- В чем же секрет итальянской кухни, чем она отличается?

- Во-первых, отмечу, что основное различие заключается в широком использовании свежих продуктов - овощей, фруктов, сыров, масла и оливкового масла, морепродуктов, говядины и мяса птицы и различных специй, и только самых качественных. Итальянские повара - настоящие гурманы, которые предпочитают представлять блюда по старым традициям, тайным рецептам мам, бабушек. Они уделяют особое внимание качеству продуктов и разнообразным специям, которые и обуславливают самобытность итальянских блюд и своеобразный почерк итальянского повара. Это принцип очень близкий нам по духу. Как бы странно это ни звучало, итальянская кухня довольно похожа на нашу кухню.

Как я уже отметил, в основе итальянской кухни лежит представление свежих и вкусных продуктов, а эти продукты почти все используются и на нашей кухне, и скажу, что по вкусу они не сильно отличаются: проникнутые солнцем, растущие в близких климатических условиях продукты. С точки зрения кулинарных подходов есть много сходств. В нашей кухне также очень важен профессионализм и навыки повара. Каждый из наших поваров имеет свой маленький секрет, какой-либо штрих-код, который подчеркивает его “авторское право”.

-Как будет называться Ваш новый ресторан и где он находится?

-Мы выбрали довольно символичное, в некотором смысле и остроумное и однозначно итальянское название – “Casa Nostra”, что в переводе означает “Наш дом”. Домашняя, дружелюбная, теплая и спокойная атмосфера ресторанабудет призывом к нашим гостям. Приходите в наш гостеприимный дом, наш семейный теплый и вкусный уголок.

“Casa Nostra” находится на улице Бюзанда, на первом этаже одной из новостроек в новом парке. Эта часть сегодня является одним из самых многолюдных мест прогулок и развлечений в Ереване, которое постепенно превращается в красивый парк ресторанов.