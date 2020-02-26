На российской стороне Ларса скопилось 483 грузовых автомобиля

На территории Армении по состоянию на 08:40 часов 26 февраля есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Как передает Арменпресс, пресс-служба МЧС Армении сообщила, что дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области, закрыты на неопределенное время.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом, для других транспортных средств – труднопроходим. На автодорогах Сотк-Карвачар, Севан-Гавар Гегаркуникской области и на участках Мегри сар, Сараван-Зангер Сюникской области местами наблюдается гололед.

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей, открыта для других видов транспорта.

Из Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ передают, на российской стороне скопилось около 483 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.