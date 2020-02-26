“Бавария” обыграла “Челси”, матч “Наполи”- “Барселона” завершился вничью: Лига чемпионов
08:57, 26 Февраль, 2020
Состоялись еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Как передает Арменпресс, “Челси” на своем поле проиграл “Баварии” со счетом 0:3. В составе мюнхенского клуба автором дубля стал Серж Гнабри и еще один мяч забил Роберт Левандовский.
В другом матче дня “Барселона” на выезде сыграла вничью с “Наполи”, счет - 1:1. Из каталонской команды гол забил Гризманн, а из “Наполи” – Мертенс.
Ответные матчи команд состоятся в марте.
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