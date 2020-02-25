Штаб «Да» собрал 205 миллионов 560 тысяч драмов

Во время сбора средств, организованного кампанией «Да» на конституционном референдуме, собрано 205 миллионов 560 тысяч драмов. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил в конце сбора средств глава избирательного штаба, министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян.

Девятый сбор средств партии «Гражданский договор» имеет следующий результат: 205 млн 560 тыс драмов. Онлайн сбор средств продолжается. Есть также переводы в виде иностранной валюты, результаты которых мы пока не знаем, поэтому эта цифра может немного измениться», - сказал Папикян.

Деньги, собранные в результате сбора средств, будут потрачены на проведение кампании.