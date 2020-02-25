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Штаб «Да» собрал 205 миллионов 560 тысяч драмов

Штаб «Да» собрал 205 миллионов 560 тысяч драмов

Во время сбора средств, организованного кампанией «Да» на конституционном референдуме, собрано 205 миллионов 560 тысяч драмов. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил в конце сбора средств глава избирательного штаба, министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян.

Девятый сбор средств партии «Гражданский договор» имеет следующий результат: 205 млн 560 тыс драмов. Онлайн сбор средств продолжается. Есть также переводы в виде иностранной валюты, результаты которых мы пока не знаем, поэтому эта цифра может немного измениться», - сказал Папикян.

Деньги, собранные в результате сбора средств, будут потрачены на проведение кампании.


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