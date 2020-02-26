Газета “Айастани Анрапетутюн”: Временные успехи в борьбе с плагиатом

“Тема плагиата в сфере науки в постреволюционной Армении стала достаточно актуальной. Часто люди, обвиняемые в этом, вынуждены оставлять свои должности. Эта проблема оказывает свое негативное влияние на динамичное развитие сферы, генерацию новых идей и мыслей. К сожалению, и начальные звенья образовательной системы не воздерживаются от процесса обучения в таком формате, вместо того, чтобы представлять собственные наблюдения, мысли на какую-либо тему, хоть и не совсем научные и обоснованные, детям чтобы получать высокие оценки, приходится извлекать информацию из книг или из интернета. Зачастую смелое наблюдение ребенка сталкивается с принятыми шаблонами, лишая ребенка желания в будущем творчески подходить к проблемам.

Корреспондент газеты “Айастани Анрапетутюн” беседовал с председателем Высшего квалификационного комитета Армении Смбатом Гогяном на тему вызовов, стоящих перед сферой образования и науки. Прежде всего, проблема должна иметь законодательное урегулирование, во избежание двойных стандартов должны быть разработаны четкие критерии и механизмы.

Персонал комитета предлагает свой вариант решения, в частности, диссертации желающих занимать должности в вузовской системе должны рассматриваться специальной комиссией.

Касаясь вопроса о том, какие результаты показал комитет в борьбе с плагиатом, Гогян отметил, что есть временные успехи, процесс достаточно активен, но им необходимо законодательное вмешательство: “На сегодняшний день он регулируется на личном уровне, в то время как должны быть четкие регуляции. На законодательном уровне должно быть уточнено, кто может быть членом профессионального совета. Желательно, чтобы все было по закону, чтобы проблема получила радикальное решение” “.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.