Газета “Айастани Анрапетутюн”: Известен список 10 территорий, подлежащих первичной рекультивации

“Говоря о заброшенных хранилищах отходов, министр окружающей среды Эрик Григорян сказал: “Эксперты нашего министерства провели инвентаризацию 49 хранилищ отходов, оставшихся в Армении еще с советских времен: инвентаризацию, 3D моделирование, тестирование составляющих. Данные были сопоставлены с данными, содержащимися в геологическом фонде. На основании этого, по моему приказу, составлен список 10 территорий, подлежащих первичной рекультивации. Рекультивация должна осуществляться таким образом, чтобы в дальнейшем эти территории можно было бы использовать. А это предполагает также и биологическую рекультивацию. Работу, в результате которой эти территории будут использованы. Это территории заброшенных хранилищ отходов в Сотке, в Танджуте, в Каварте. После рекультивации последнего там, законодательно, есть обязательство осуществить восстановление 70 гектаров леса”.

Министр также добавил, что в связи с управлением действующими хранилищами отходов также инициированы законодательные изменения. Эксплуатирующие месторождения, связанные с действующими хранилищами, имеют определенные рекультивационные обязательства. Сейчас разрабатывается порядок биологической рекультивации. Параллельно пересматриваются вопросы, связанные с депозитными выплатами, необходимыми для рекультивации”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.