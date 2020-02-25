Сирийская армия сбила беспилотник армии Турции на юге Идлиба

Отряд сирийской армии сбил во вторник беспилотный летательный аппарат, запущенный турецкими силами, находящимися на территории провинции Идлиб. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По поступившей информации, "подразделение армии Сирии сбило беспилотник турецких ВВС в районе селения Дадих на юго-востоке провинции Идлиб".

Официальной реакции турецкой стороны по поводу данного инцидента пока нет.