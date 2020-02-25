Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

Сирийская армия сбила беспилотник армии Турции на юге Идлиба

Сирийская армия сбила беспилотник армии Турции на юге Идлиба

Отряд сирийской армии сбил во вторник беспилотный летательный аппарат, запущенный турецкими силами, находящимися на территории провинции Идлиб. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По поступившей информации, "подразделение армии Сирии сбило беспилотник турецких ВВС в районе селения Дадих на юго-востоке провинции Идлиб".

Официальной реакции турецкой стороны по поводу данного инцидента пока нет.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации