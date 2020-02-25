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Число заразившихся коронавирусом в Бахрейне возросло до 23

Число заразившихся коронавирусом в Бахрейне возросло до 23

В Бахрейне зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такие данные во вторник привел телеканал Al Arabiya.

Таким образом, общее число инфицированных в этой стране возросло до 23.

По данным газеты Asharq Al-Awsat, в связи с распространением коронавируса власти Бахрейна приняли решение отменить занятия в школах и детских садах королевства сроком на две недели.

Ранее во вторник Бахрейнское информационное агентство, ссылаясь на Минздрав Бахрейна, сообщило о 17 зараженных коронавирусом в стране.


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БелТА


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