Число заразившихся коронавирусом в Бахрейне возросло до 23

В Бахрейне зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такие данные во вторник привел телеканал Al Arabiya.

Таким образом, общее число инфицированных в этой стране возросло до 23.

По данным газеты Asharq Al-Awsat, в связи с распространением коронавируса власти Бахрейна приняли решение отменить занятия в школах и детских садах королевства сроком на две недели.

Ранее во вторник Бахрейнское информационное агентство, ссылаясь на Минздрав Бахрейна, сообщило о 17 зараженных коронавирусом в стране.