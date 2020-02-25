Настала очередь Конституционного суда состояться как институту: Пашинян

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, настало время, чтобы Конституционный суд Армении состоялся как институт. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом во время мероприятия по сбору средств, организованного агитационной кампанией «Да» на конституционном референдуме 25 февраля.

«Нам нужны институты, чтобы сделать Республику Армения сильной, жизнеспособной, суверенной и полноценной страной. В мае 2018 года состоялась победа самого важного из всех институтов - гражданина. На следующем этапе в Армении был восстановлен избирательный институт, поскольку мы необратимо закрыли фальсификацию выборов. На следующем этапе Национальное Собрание состоялось как институт. Следующий институт, который состоялся, это правительство, потому что Республика Армения избрала правительство и премьер-министра. Мы уже четко наметили путь становления судебной системы как института, и теперь пришло время, чтобы как институт состоялся КС», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что в Конституции в настоящее время есть очень конкретное описание Конституционного суда, но нет такого СК.