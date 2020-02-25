Посол Канады вручил копии верительных грамот замминистра ИД Армении

Заместитель министра иностранных дел Григор Ованнисян 25 февраля принял посла Канады в Армении Элисон Леклер (резиденция в Москве) по случаю вручения копии верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, замминистра поздравил посла с назначением и выразил надежду, что стороны продолжат работу по обогащению двусторонней политической повестки.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся шагов по интенсификации двусторонних отношений, в том числе активизации межпарламентских связей, поддержки Канадой демократических процессов в Армении и перспектив развития экономических отношений. Была также затронута возможность организации встреч и взаимных визитов высокопоставленных должностных лиц в ближайшем будущем.