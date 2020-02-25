Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

Посол Канады вручил копии верительных грамот замминистра ИД Армении

Посол Канады вручил копии верительных грамот замминистра ИД Армении

Заместитель министра иностранных дел Григор Ованнисян 25 февраля принял посла Канады в Армении Элисон Леклер (резиденция в Москве) по случаю вручения копии верительных грамот. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, замминистра поздравил посла с назначением и выразил надежду, что стороны продолжат работу по обогащению двусторонней политической повестки.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся шагов по интенсификации двусторонних отношений, в том числе активизации межпарламентских связей, поддержки Канадой демократических процессов в Армении и перспектив развития экономических отношений. Была также затронута возможность организации встреч и взаимных визитов высокопоставленных должностных лиц в ближайшем будущем.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации