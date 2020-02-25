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Автор логотипа кампании «Да» на референдуме получил приз в размере 3 млн драмов

Автор логотипа кампании «Да» на референдуме получил приз в размере 3 млн драмов

Автор логотипа кампании «Да» на референдуме по конституционным изменениям получил приз в размере 3 млн драмов. Как сообщает Арменпресс, победителя конкурса объявил начальник штаба кампании, министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян.

«Выбор был довольно сложным. После долгого обсуждения мы решили, что первое место занимает организация “Garun Agency”», - сказал Папикян.

На участие в конкурсе подали заявки более 200 граждан. Участник, занявший третье место, получил 1 миллион драмов, а организация, занявшая второе место, получила 2 миллиона драмов.


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