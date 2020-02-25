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Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Швейцарии

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Швейцарии

Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден во вторник в Швейцарии, в кантоне Тичино. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил швейцарский новостной портал Blick со ссылкой на власти страны.


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