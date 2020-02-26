Конкуренция привела к снижению процентных ставок по кредитам: шаги ЦБ и ожидаемые результаты

В Армении наблюдается динамичный рост объемов кредитов. Остаток предоставленных кредитов составляет около 3.4 трлн драмов. Несмотря на то, что рост потребительских кредитов пока не беспокоит, Центральный банк Армении планирует шаги, которые преследуют цель не допустить большого накопления долгов среди клиентов финансовых структур. Будет определен коэффициент обслуживания долга, то есть при принятии решения о предоставлении кредита будут учтены выплаты по всем кредитам относительно доходов человека. Арменпресс беседовал с начальником управления стабильности и развития финансовой системы Центрального банка Армении Андраником Григоряном.

- Данные Национального статистического комитета свидетельствуют о том, что в 2019 году кредитные ставки в Армении постоянно снижались, чем это обусловлено, является ли причиной лишь увеличение спроса, какие шаги предпринял ЦБ в этой сфере?

- Действительно, за последние несколько лет процентные ставки снижаются. До 2013 - 2014гг. процентные ставки по кредитам неуклонно снижались, а процентные ставки по депозитам неуклонно росли. Это говорит о жесткой конкуренции в финансовой системе. После 2013 – 2014 гг. продолжалось параллельное снижение двух процентных ставок. Из-за конкуренции у нас уже довольно резкое снижение процентных ставок. К этому можно добавить и повышение эффективности деятельности банков, политика ЦБ была направлена на повышение операционной эффективности банков, что способствовало еще большему снижению процентных ставок.

- Параллельно со снижением процентных ставок увеличился объем предоставленных кредитов, был ли этот рост в основном за счет роста потребительских кредитов? ЦБ не считает увеличение объема кредитов тревожным, какие шаги предпринимаются или предусматривается с точки зрения бремени долга общества, а также обеспечения финансовой стабильности?

- На данный момент остаток предоставленных общих кредитов составляет около 3,4 трлн драмов. У нас был довольно динамичный рост объемов кредитов, этот рост был зафиксирован и в течение последних нескольких лет. В 2019 году у нас был рост объема кредитов на 16%. Доверие к финансовой, банковской системе растет.

Интервью Анны Григорян

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