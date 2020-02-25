Стартовал сбор средств штаба «Да»: принимает участие Никол Пашинян
Кампания «Да» на конституционном референдуме начала сбор денег. Как сообщает Арменпресс, в сборе средств также принимает участие премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Деньги, собранные в результате сбора средств, будут потрачены на агитационную кампанию.
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