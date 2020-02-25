Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

Стартовал сбор средств штаба «Да»: принимает участие Никол Пашинян

Стартовал сбор средств штаба «Да»: принимает участие Никол Пашинян

Кампания «Да» на конституционном референдуме начала сбор денег. Как сообщает Арменпресс, в сборе средств также принимает участие премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Деньги, собранные в результате сбора средств, будут потрачены на агитационную кампанию.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации